مساهل: 360 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والفيتنام‎

كشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين لم تبلغ سنة 2017 سوى 360 مليون دولار.

و أوضح مساهل اليوم الجمعة خلال تواجده بالفيتنام، أن هذه المبادلات تتشكل أساسا من الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر.

و ذكر وزير الخارجية، أن الجزائر تسجل تواجد شركة المحروقات “بيتروفيتنام”.

داعيا إلى العمل من أجل تكييف العلاقات الإقتصادية والشراكة مع قدرات البلدين و إقتصاداتهما الناشئة.

ويقوم مساهل بزيارة إلى فيتنام تدوم يومين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية و تقاليد التشاور المنتظم بين البلدين.

وسيغتنم مساهل فرصة تواجده لتسليم رسالة صداقة وإعتبار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ.