مساهل: 360 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والفيتنام‎

الوطني
  • -
  • 0
مساهل: 360 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والفيتنام‎ وزير الشؤون الخارجية
بقلم ع.ش

كشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين لم تبلغ سنة 2017 سوى 360 مليون دولار.

و أوضح مساهل اليوم الجمعة خلال تواجده بالفيتنام، أن هذه المبادلات تتشكل أساسا من الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر.

و ذكر وزير الخارجية، أن الجزائر تسجل تواجد شركة المحروقات “بيتروفيتنام”.

داعيا إلى العمل من أجل تكييف العلاقات الإقتصادية والشراكة مع قدرات البلدين و إقتصاداتهما الناشئة.

ويقوم مساهل بزيارة إلى فيتنام تدوم يومين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية و تقاليد التشاور المنتظم بين البلدين.

وسيغتنم مساهل فرصة تواجده لتسليم رسالة صداقة وإعتبار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital