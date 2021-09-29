مساهم في إتحاد العاصمة يكشف المستور: “صرفو 254 مليار في موسم واحد” !

فتح المحامي رؤوف بوعبد الله النار على رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة عاشور جلول بسبب الأحداث التي شهدتها أشغال الجمعية العامة صبيحة اليوم الأربعاء والتي تسببت في توقيفها.

ونزل المساهم في فريق إتحاد العاصمة رؤوف بوعبد الله ضيفا على قناة النهار اليوم الأربعاء أين قال.

“تلقينا محضر التبليغ يوم 27 سبتمبر، أي 48 ساعة فقط قبل إنطلاق أشغال الجمعية العامة في حين أن المادة 677 و 678 من القانون التجاري تنص على تسليم الحصيلة المالية والأدبية 30 يوم من قبل”.

وأضاف: “حاول عاشور جلول إهانتنا اليوم خلال أشغال الجمعية العامة” قال لنا حطيتو “زوج دورو” .. صحيح أننا ساهمنا بأموال قليلة لكن بعرق جبيننا”

وبخصوص الحصيلة المالية لفريق إتحاد العاصمة الموسم الماضي قال: “الحصيلة المالية كشفت صرف مبلغ 174 مليار بالإضافة إلى 80 مليار خسائر”.

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