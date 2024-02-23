مسبار أمريكي يهبط على القمر للمرة الأولى منذ عام 1972

أصبحت شركة Intuitive Machines من تكساس، يوم الخميس 22 فيفري، أول شركة خاصة تهبط بنجاح على سطح القمر.

يوم أمس الخميس، هبط المسبار Intuitive Machines على سطح القمر. وهو أول هبوط لمسبار أمريكي على سطح القمر منذ نهاية برنامج أبولو الأسطوري في عام 1972.

وبذلك أصبحت الشركة التكساسية أول شركة خاصة تهبط بنجاح على سطح القمر.

وقال ستيف ألتيموس، مؤسس الشركة، بمجرد إعادة الاتصال بالمسبار، بعد دقائق قليلة من هبوط القمر. عند الساعة 5:23 مساءً بتوقيت هيوستن بولاية تكساس، حيث تقع غرفة التحكم الخاصة بالشركة: “مرحبًا بكم في القمر”.

وقال تيم كرين، مدير شركة Intuitive Machines، خلال الفيديو المباشر للشركة: “يمكننا أن نؤكد دون أدنى شك. أن معداتنا موجودة على سطح القمر، وأننا نرسل” إشارة. ثم أكد الأخير على X أن مركبة الهبوط. هبطت “في وضع مستقيم” وبدأت “في إرسال البيانات”.

وأقلعت مركبة الهبوط على القمر Nova-C، التي تنقل بشكل خاص التجارب العلمية لوكالة ناسا، الأسبوع الماضي من فلوريدا.

وتمكنت الهند واليابان مؤخرًا من الهبوط على سطح القمر بفضل وكالات الفضاء الوطنية. لتصبحا الدولتين الرابعة والخامسة التي تقوم بذلك بنجاح، بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين.

لكن الأميركيين، الذين يسعون إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر اعتباراً من عام 2026. لم يفعلوا ذلك منذ أكثر من 50 عاماً.

وتحمل مركبة الهبوط، التي يزيد ارتفاعها عن أربعة أمتار، ست شحنات خاصة وستة أدوات علمية تابعة لناسا.

ومن الشحنات التجارية: منحوتات للفنان المعاصر جيف كونز تمثل مراحل القمر.

وتركز المعدات الموجودة على متن ناسا على الملاحظات الأولية لهذه المنطقة التي لم يتم استكشافها بعد.

وستقوم الكاميرات الموضوعة تحت القمر بتحليل كمية الغبار المتساقطة أثناء الهبوط. من أجل مقارنتها بهبوط أبولو على القمر.

وسيقوم جهاز آخر بدراسة البلازما القمرية (طبقة من الغاز المشحون بالكهرباء). وقياس موجات الراديو القادمة من الشمس والكواكب الأخرى.