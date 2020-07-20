“مسبار الأمل” الإماراتي يُطلق بنجاح إلى المريخ

أُطلق “مسبار الأمل” الإماراتي إلى كوكب المريخ، ليلة الأحد إلى الإثنين، بنجاح تام، بعدما وُضع على صاروخ ياباني من طراز “إتش-2 إي” على منصة الإطلاق.

وصمّم “مسبار الأمل” بأيادٍ إماراتية في مركز “محمد بن راشد للفضاء”، وتم إطلاقه من مركز “تانيغاشيما” الفضائي وسط جزيرة جنوب اليابان، بعدما تأجلت المهمة يوم الأربعاء الماضي بسبب الأحوال الجوية.

وأقلع “مسبار الأمل” على الساعة 21:58 بتوقيت “غرينيتش” العالمي من طرف شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة، وهي الشركة المورّدة للصاروخ الذي حمل المسبار.

ومن المفترض أن يصل المسبار إلى كوكب المريخ في شهر فيفري 2021 بعد رحلة تدوم 7 أشهر وبقطع مسافة 493 مليون كيلومتر.

كما من المقرر أن يدرس “مسبار الأمل” الغلاف الجوي العلوي للمريخ ومناخه ويبقى يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين

وسيحمل “مسبار الأمل” أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول “الكوكب الأحمر” لمدة عامين على الأقل.

جدير بالذكر أن مركز “محمد بن راشد للفضاء” تلقى إشارة الوصول إلى الفضاء من طاقم المسبار الذي بدأت رحلته تحت الشعار الذي وضعته الإمارات “لا شيء مستحيل”