مسبح “لاروش” بسطيف يعاني الإهمال واللامبالاة

أضحى مسبح “لاروش” الكائن ببلدية سطيف هيكلا من دون روح وهذا بفعل الحالة المزرية وعدم إصلاحه من طرف السلطات المحلية.

ورصدت كاميرا قناة “النهار” آراء بعض الشباب ممن كانوا في وقت مضى يمضون أوقات الراحة والسباحة داخل هذا المسبح.

وصرح البعض منهم، أنّ المسبح كان ملاذهم الوحيد في ممارسة السباحة والتخفيف من حر الشمس إلا أنه اليوم بعاني الإهمال واللامبالاة.

ويناشد العديد من شباب المنطقة السلطات المحلية من أجل ايجاد حل إما بإصلاح هذه المنشأة أو توفير مكان يخصص لممارسة السباحة خلال الصيف.

وقال رئيس بلدية سطيف، أنّ المصالح الإدارية تبحث عن صيغة من أجل كراء هذا المسبح للخواص، كما قال أنه لا يسعهم تسيير هذه المنشأة حاليا.