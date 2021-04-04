مسبوقون قضائيا يحاولون قتل شاب بـ”ساطور” بسبب مطالباته بتسليمه أغراضه المسروقة

تعرض أحد المواطنين إلى محاولة قتل بحي “687مسكن” ببرج الكيفان شرق العاصمة.

وتلقى الضحية ضربة عنيفة بواسطة “ساطور” “وجهها اليه مسبوق قضائيا،وبعد مشاجرة بين الضحية ومتهم اخر.

أين حاول فيها المجني عليه استرجاع أغراضه المسروقة التي طالت سيارته، ولأن المتهم لم يهضم قدوم ضحيته اليه.

برفقة شقيقه وعدد من الأشخاص، قام بإستدعاء عدد من معارفه من ذوي السوابق العدلية.

وخلال المشاجرة استل أحدهم المدعو “فاتح” ساطورا من بين ملابسه ليوجه ضربة عنيفة على مستوى الرأس، كانت كافية لاسقاط الضحية أرضا.

وعلى إثر الإعتداء خضع الضحية لعملية جراحية مستعجلة وعجزا طبيا بـ21 يوما.

وتلخصت وقائع قضية الحال ،أنه بتاريخ 29 مارس 2020، على الساعة الرابعة مساء، تقدم “ب. أمين” أمام مقر فرقة الدرك الوطني بالضفة الخضراء للتبليغ عن تعرض شقيقه لإعتداء بساطور

وصرح انه منذ ذلك الحادث وهو يرقد بمستشفى ايت ايدير بباب جديد، ليعود ثانية بتاريخ 30 مارس أمام نفس الفرقة للإعلام ان شقيقه قد غادر المستشفى.

وقال شقيق تالضحية أن اخاه متواجد بمنزله، غير قادر على التنقل إلى الفرقة لتقديم شكواه بسبب وضعه الصحي،

وصرح الأخير في محضر سماعه انه بتاريخ 25 مارس 2020 في حدود الساعة الرابعة مساءا ،تنقل برفقة شقيقه “امين” إلى منزل المتهم “ع. ريان”.

وقال أنه ذهب لاسترجاع أغراضه المسروقة منه سابقا، فوجده برفقة مجموعة من الأشخاص على مستوى شاطئ البحر

ولما ساله عن أغراضه نشبت بينهما مشادات لسانية، تطورت في لمح البصر إلى مشاجرة بالأيدي.

وخلالها وعلى حين غرة قام المتهم “فاتح. ب” بإخراج ساطور كان يخفيه بين ثيابه، ليوجه له ضربة على مستوى رأسه مما الحق به جرحا عميقا بطول 10 سنتيمتر، ثم لاذ بالفرار.

مضيفا الضحية”سفيان” انه في تلك الاثناء تم نقله من قبل شقيقه إلى المستشفى أين تم تقطيبه بب14 غرزة، كما سلم له الطبيب الشرعي عجزت طبيا لمدة 21 يوما.

ليتم بعدها تحويله إلى مستشفى باب جديد لأجل إجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الراس.

مؤكدا ذات المتحدث بأنه لا توجد اي خلافات سابقة بينه وبين الجاني.

واضاف الضحية انه وبعد الشجار تم تبليغ مصالح الأمن ، فتنقلت الأخيرة في حدود الساعة الخامسة مساء إلى عين المكان “حي 687 مسكن”.

وتم توقيف 4 اشخاص من ذوي السوابق العدلية من بينهم”ب. فاتح” و”ع. ريان”.

المتهم “فاتح” صرح في محضر سماعه أنه ضرب الضحية بواسطة ساطور .

، مضيفا انه بيوم الوقائع اتصل به شقيق صديقه “ريان” ليخبره عن قدوم مجموعة من الأشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء ،محاولين الدخول إلى المنزل.

وفي تلك الاثناء حمل معه الساطور، وحين وصوله وجد المدعو “ريان” يحاولون الاعتداء عليه، فقام بضرب ضحيته برفقة “ريان” ثم لاذا بالفرار، تاركين الضحية ساقطا على الأرض متاثرا بجروحه.

آما المتهم “ع. ريان” فقد نفى اعتداءه على الضحية، مصرحا بأنه بيو الوقائع حاول مجموعة من الاشخاص من بينهم الضحية “سفيان و وشقيقه” امين “اقتحام منزله العائلي ولقد تدخل لأجل تهدئة الأوضاع.

وعليه تم توجيه الاتهام الى المتهمين” ب. فاتح” ،”ع. ريان” ،”ن. ياسر” و متابعتهم من قبل نيابة محكمة الدار البيضاء بجناية محاولة القتل العمدي.

،هي التهمة التي سيواجهها المتهمون الموقوفين خلال الأيام المقبلة، بعدما ارتأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تأجيل جلسة المحاكمة.