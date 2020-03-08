مسبوقون قضائيا يقتلون مراهقا ويحرقون جثته بطريقة بشعة بالشراربة

اهتز حي الشراربة بالكاليتوس شرقي الجزائر العاصمة على وقع جريمة بشعة كان ضحيتها شاب يدعى “بلال.س” يبلغ من العمر 18 سنة ، وهذا بعد أن قام الجناة وهم مسبوقون قضائيا بقتله وإحراق جثته في منزل مهجور بالحي.

وحسب ماتحصلت عليه النهارأونلاين” من معلومات نقلا عن شهود عيان فإن خلافا وقع بين عائلة الضحية وعائلة الجناة التي يعتبر عدد من أفرادها مسبوقين قضائيا أرادوا الثأر من الضحية وعائلته.

وأضاف شهود العيان أن الضحية كان وحيدا في المنزل المهجور بالحي وأوقد نارا من أجل التدفئة علما ان لديه خلاف مع والده لذلك قرر المبيت في هذا المنزل المهجور وهو المنزل الذي يبيت فيه في غالب الأحيان.

وأكدت ذات المصادر أن الجناة قد تتبعوا الضحية إلى المنزل المهجور أين قاموا بقتله وإحراق جثته في.

وكان عدد من سكان الحي قد وجدوا جثة الالضحية مرمية بحي الزياتن بالشراربة