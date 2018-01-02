مسبوقون يقتحمون محكمة تلمسان لتحرير بارونات كوكايين

قاموا بتخريب الواجهة الزجاجية للمبنى والأمن تمكن من توقيف 3 مهاجمين

«أمين دانون» زوج «الشابة خيمينا» من بين الموقوفين

شهدت محكمة تلمسان، مطلع الأسبوع الجاري، أحداث شغب أقدم فيها مسبوقون على اقتحام بهو المحكمة عنوة وقاموا بتحطيم زجاج بوابتها، وهذا للمطالبة بتحرير بارون تم توقيفه، مؤخرا، في قضية متعلقة بترويج الكوكايين، وهي القضية التي عالجتها، منذ أيام قليلة، الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الولائي، والتي انتهت بحجز كمية هامة من المخدرات.

وقد حاول المقتحمون إثارة الفوضى داخل مبنى محكمة تلمسان، للضغط على الجهات القضائية لتحرير بارون مخدرات موقوف في قضية تهريب الكوكايين التي ورد فيها اسم مغنية الملاهي الليلية «الشابة خيمينا»، والتي تمت مداهمة منزلها في تلمسان، أين تم العثور على مسدس صاعق من صنع أمريكي.

وتمكنت مصالح الأمن بعد التدخل السريع والفوري إثر محاولة المقتحمين فرض سيطرتهم على مبنى المحكمة، من إحلال وفرض النظام وتوقيف 3 من المهاجمين، ليتقرر وضعهم رهن الحجز تحت النظر، في انتظار تقديمهم للمثول أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان بتهمة التجمهر وتخريب أملاك الدولة.

يذكر أن قضية الكوكايين التي ورد فيها اسم «الشابة خيمينا»، أسفرت عن توقيف عدة بارونات مخدرات من تلمسان مغنية ووهران، أظهرت التحقيقات تورطهم في تهريب المخدرات الصلبة باستعمال رعايا أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، عبر تلمسان نحو ملاهي وهران.

كما تجدر الإشارة إلى أن مغنية الملاهي «الشابة خيمينا» التي تم الإفراج عنها بعد توقيفها في وقت لاحق ومداهمة منزلها، قالت في إفاداتها إن السلاح المحجوز بمنزلها هو ملك لزوجها المعروف باسم «أمين دانون» الذي ورد اسمه في التحقيقات، وكان من بين الموقوفين بشبهة المتاجرة في الكوكايين.