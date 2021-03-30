مسبوق قضائيا استغل فترة الحجر الصحي لسرقة مخزن شركة بالعاصمة

عالجت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم بموجب إجراءات المثول الفوري ملف قضيةشركة استيراد وتصدير بالعاصمة.

وتعرض مخزن الشركة الى عملية السرقة بالكسر طالت المخزن من قبل مسبوق قضائيا.

وأقدم المتهم على التسلل إلى الشركة وتحطيم النافذة و الدخول إلى المخزن في ساعة متأخرة من الليل و الاستيلاء مبالغ مالية ضخمة .

تفاصيل القضية حسب ما جاء في الملف القضائي، انطلقت بعد أن أقدم المتهم وهو مسبوق قضائيا بالتسلل إلى مقر الشركة والدخول إليها عن طريق حديقه الحامة كون مقرها متواجد هناك.

حيث استغل المتهم بذلك فترة الحجر الصحي، و توجه مباشرة إلى المخزن، و إستولى على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدرت قيمته ب2400 أورو، ومبلغ أخر بالعملة الوطنية قدره 39 ألف دينار.

هذا و قد إلتمس وكيل الجمهورية بسيدي أمحمدفي حق المتهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار.