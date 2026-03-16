مسبوق قضائيا وشقيقه يعتديان على جارهما وتحريض كلب شرس ضده

عالجت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية شقيقان إحداهما مسبوق قضائيا متابعان في قضية الضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض الذي وقع ضحيتها جارهما.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى تاريخ 8 ماي 2025،بعد شكوى رفعها شاب في العقد الثالث من العمر (ر.م) ضد جيرانه كل من (ب.إ),(ب.م.أ)، يتهمهما بدحسه بواسطة سيارة مع ضربه بواسطة ساطور، و تحريض كلب شرس ضده، مسببا له عجزا طبيا مدته 45 يوماً. المتهمان وبمثولهما أمام هيئة المحكمة، أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، فيما صرّح المتهم الأول (ب.إ) أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا على مستوى الضبطية القضائية بالحمامات لسماعه في قضية أخرى، كما صرّح لهيئة المحكمة أنه مسبوق قضائيا في عدة قضايا، وكان متواجدا في المؤسسة العقابية (بافلو )وليس لديه أي علاقة بوقائع قضية الحال، في حين أنكر شقيقه التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا هو الآخر بمسكن عمته بمنطقة بومرداس ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهما من التهمة المنسوبة لهما.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضدهما تسليط عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا، فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.