مسبوق قضائيا يتنقل برخصة سياقة مزورة بسبب خلافات مع البارون زنجبيل.. !!

كشفت جلسة محاكمة مسبوق قضائيا موقوف بسجن الحراش، عن وقائع جديدة لبارون المخدرات المعروف بزنجبيل.

وقال المتهم أنه وبسبب خلافات وصراعات نشبت بينه والمدعو زنجبيل بولاية بسكرة، جعلت المتهم يتورط في عديد القضايا منها قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

اذ وبعد مثوله للمحاكمة امام قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء صبيحة اليوم الثلاثاء، وجه أصابع الاتهام إلى البارون زنجبيل مصرحا بأن سبب تورطه في تزوير رخصة السياقة.

وأضاف أن خلافاته المتتالية مع البارون زنجبيل ببسكرة، دون ان يقدم المتهم تفاصيل أكثر.

وتبين من خلال مادار من مناقشة في جلسة المحاكمة ان المتهم”ب. منير” جرى توقيفه بعد سحب رخصة السياقة، ليتضح أنها مزورة وأن المتهم يحوز على رخصتين.

ولجأ المتهم إلى تزوير رخصة ثانية بعد سحب الأولى منه بإحدى الولايات الداخلية، بمساعدة وتواطؤ احد الأشخاص يدعى” احمد” وهي الاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال التحقيق معه

إلى ذلك تبين من خلال اطلاع القاضي على صفيحة سوابق العدلية للمتهم انه موقوف بسبب آخر غير قضية الحال، لتورطه في جريمة نصب واحتيال.

وامام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية انزال عقوبة عام حبسا نافذا مع المصادرة في حين تقرر تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.