مسبوق قضائيا يختطف صديقته ويطلب فدية من خطيبها

برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو “أ.فضيل” مسبوق في قضايا المخدرات. من جناية اختطاف واحتجاز فتاة من قبل عشيقها السابق المسماة ” غ.نعيمة”. والتي تم تحريرها في مسكنها العائلي بحي القصبة بالجزائر العاصمة. حيث وجدت مكبلة اليدين والرجلين بواسطة سلك شاحن خيط، بعد تدخل رجال الشرطة بالقوة لتكلل العملية بتوقيف المتهم محل المتابعة.

وبعد مقاومة عنيفة أبداها المتهم، مكنت العملية من حجز أدوات الجريمة المتمثل في سلاح أبيض وكمية من المؤثرات العقلية.

والخطير في القضية، أن المتهم السالف ذكره، اتصل بخطيب الضحية طالبا دفع فدية مقدرة بـ100 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحها. قبل أن يتبين أن الجريمة هي مجرد تمثيلية حبكتها الضحية باتفاق مسبق مع المتهم بغية استرجاع أموالها.

وفي القضية تم الحكم على المتهمة الفارة المسماة “د.نايلة” غيابيا بـ10 سنوات مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها. وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم الموقوف ” أ.فضيل”.

تمثيل الإختطاف لاسترجاع الأموال

قضية الحال انطلقت بناءً على تعليمة نيابية لدى محكمة باب الوادي، بتاريخ 9 أفريل 2024. إلى مواصلة التحقيق الرامية بخصوص وقائع المتاجرة بالمخدرات تبعا لما تم ضبطه في مسكن المتهم الموقوف المدعو ” أورتي فضيل” من محجوزات.

إذ أنه بتاريخ 06/04/2024 في حدود الساعة العاشرة ليلاً تلقت عناصر المناوبة نداءً عبر جهاز الإرسال لأمن ولاية الجزائر. مفاده تلقيهم اتصال هاتفي عبر رقم النجدة، بخصوص اختطاف واحتجاز فتاة من طرف شخص يدعى “أ. فضيل”. المكنى “يعقوبي” بداخل مقر سكنه الكائن بحي القصبة بالعاصمة.

وموازاة مع الحادثة، تقدمت المسماة “ب. عزيزة” إلى مقر الأمن الحضري الثالث بالقصبة العليا لغرض التبليغ عن نفس القضية. مؤكدة تعرض خطيبة إبنها المسماة “غ.نعيمة” إلى الاختطاف من طرف المدعو “أ. فضيل. هذا الأخير طلب منها مبلغ قدره 100 مليون سنتيم لإخلاء سبيلها.

و عليه تنقلت عناصر الفرقة للشرطة القضائية الى عنوان اقامة الخاطف وبوصولهم سمعوا صوت امرأة و هي تطلب الاستغاثة والنجدة. ليتم الدخول بسرعة إلى المسكن وجدوا امرأة بأحد الغرف المتواجدة بسطح البناية. الكائنة بالطابق الثالث، و هي مكبلة اليدين بواسطة سلك شاحن أبيض اللون و مكبلة القدمين بواسطة خيط بني فاتح، ليتم تحريرها وتوقيف المتهم بعد مقاومة عنيفة أبداها.

ولدة تفتيش المعني تم العثور على 4 كبسولات من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين” بالاضافة الى 0.06 غ من مادة بيضاء اللون يشتبه فيها أنها من مخدر الكوكايين. كما مكنت العملية من حجز سلاح أبيض من نوع سكين ذو مقبض خشبي بني. و سلك شاحن كهربائي أبيض اللون الذي كانت الضحية مقيدة به.

علاقة عاطفية واتفاق مسبق مع الضحية

وخلال التحقيق صرحت الضحية “غ. نعيمة” أنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم” فضيل” الذي قام باختطافها واحتجازها. ثم قطعت معه العلاقة و تقدم بعدها لخطبتها شخص آخر.

وعن واقعة الاختطاف، أفادت الضحية أن المتهم قام باستدراجها عن طريق المسماة “د.ن”، التي طلبت منها بيوم الوقائع مرافقها إلى القصبة من أجل احتساء كوب الشاي، و لدى وصولها إلى الحي وجدت المتهم هناك، أين أخرج لها سكينا وطلب منها الصعود معه للمنزل.

حيث قام بتكبيلها بربط رجليها بواسطة خيط بني اللون، ثم اعتدى عليها بالسكين، وبعدها اتصل هاتفيا بخطيبها “محمد بدر الدين،” و طلب منه مبلغا من المال قدره 100 مليون سنتيم و دراجة نارية من نوع “كي ماكس” مقابل تحريرها.

وأضافت الضحية، أن المتهم خلال احتجازها قام بصفعها عدة مرات ومسكها من شعرها ثم قام بالتقاط فيديو لها بواسطة هاتفه النقال.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم سماع المتهم “ا.فضيل”، حيث اعترف بأنه جمعته علاقة عاطفية مع الضحية “نعيمة” التي سبق لها وأن قدمت شكوى ضده بخصوص قضية الجرح والضرب ودخلت السجن، و أنه بتاريخ الوقائع استقبلها بمسكنه العائلي بالقصبة، بعد أن اتصلت به هاتفيا مخطرة اياه بأنها تملك مبلغ 200 مليون سنتيم عند المدعو “بدرو،” وطلبت منه احضاره و ذلك بإجراء تمثيلية على اساس أنها مخطوفة ومحتجزة، ففعل ذلك حيث اتصل بخطيبها ” محمد بدرالدين “.

مؤكدا بأنه كان قي اتفاق مسبق مع الضحية لمساعدتها من أجل استعادة أموالها من عند المدعو” قادة”، ناكرة اختطافها أو احتجازها، مضيفا أن الضحية هي صاحبة الفكرة وقد قامت بالتلاعب به و أنها قامت بذلك من أجل

إدخاله الى السجن.

وبالمقابل أنكرت المتهمة الثانية “د. نايلة” علاقتها بالقضية نكرانا قاطعا، مؤكدة بأن الضحية ” نعيمة” أقحمتها في الملف لأجل توريطها فقط.