!مسبوق قضائيا يسطو على شقة رفقة شريكه ويستولي على 1.8 مليار سنتيم

تابعت صبيحة أمس السبت، محكمة الدار البيضاء 3 شباب في العقد الثاني من العمر أحدهم في حالة فرار بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالمقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر.

وجاء ذلك، على خلغية تخطيط المعنيين، وتنفيذهم لعملية سطو طالت شقة صاحب وكالة لكراء السيارات، كائنة بحي العناصر بالشقة والاستيلاء على مبلغ مالي يعادل 1.8 مليار سنتيم وكمية معتبرة من المجوهرات بعد تحطيم باب الشقة.

وتعود ملابسات القضية لبلاغ تلقته غرفة العمليات لأمن ولاية الجزائر بخصوص تعرض شقة الضحية “ق.رشيد” الكائنة بحي العناصر بالقبة للسرقة من قبل مجهولين بعد تحطيم الباب الرئيسي وذلك بعد تخطيط من المتهمين الذين استغلوا غياب الضحية وعائلته في رحلة إلى دولة لبنان.

وعليه باشرت ذات المصالح تحرياتها برفع البصمات من مسرح الجريمة والتي تمكنت من كشف هوية أحد المتورطين في العملية ويتعلق الأمر بالمتهم “ك.سفيان” وهو مسبوق قضائيا انهى مؤخرا عقوبة بخمس سنوات حبسا نافذة، هذا الأخير الذي القي القبض عليه وهو بولاية وهران حين كان بصدد التحضير للحرقة رفقة شريكه “ب.الرشيد” الذي تمكن من الحرقة نحو اوروبا.

وكشف المتهم”ك.سفيان” الموقوف أنه بتاريخ الوقائع دعاه المتهم الفار “ب.رشيد” للسهر حيث تناولا المشروبات الكحولية حتى ساعة متأخرة من الليل، ولدى استعداده للمغادرة حوالي الساعة الرابعة صباحا عرض عليه المتهم الفار مساعدته في سرقة شقة الضحية مقابل مساعدته في الحرقة نحو الخارج واخبره انه يترصد المنزل منذ ثلاث سنوات وانه علم من المتهم الغير موقوف”س.سمير” ان عائلة الضحية قد سافرت إلى دولة لبنان.

وعليه تنقلا باتجاه الشقة في العمارة المحاذية لسكناهم حيث قام المتهم”ب.رشيد” بالتسلل للشقة من النافذة حيث ظل داخلها هذا الأخير ربع ساعة قبل ان يفتح له الباب الرئيسي، وهناك قاموا بتفتيش المنزل واستولوا على خزنة حديدية التي الكانت تحتوي على مبلغ مالي يقدر بمليار ونصف سنتيم وكمية معتبرة من المجوهرات الثمينة.

واتجها من هناك نحو عين النعجة اين قام المتهم الفار بشراء سيارة من نوع” كليو كومبيس” واتجها في اليوم الموالي نحو ولاية وهران حيث تنقلوا إلى منزل خاله اين قام هناك بشراء سيارة اخرى سجلها المتهم الفار باسم زوجة خاله، ودفع له مستحقات الحرقة وسلمه مبلغ 20 مليون سنتيم وسلسة من المعدن الأصفر صرف منها مبلغ 14 مليون سنتيم في شراء الملابس.

وأضاف المتهم أن الشرطة اوقفته قبل مغادرته التراب الوطني.

وبمواصلة التحريات استجوبت الشرطة المتهم “س.سمير” الذي حضر المحاكمة عن طريق اجراء الاستدعاء المباشر والذي اكد أن المتهم الثالث”ب.رشيد ” الذي تمكن من الفرار عن طريق الحرقة عبر قوارب الموت، يعتبر صديقه، وأنه بتاريخ الوقائع قام فعلا بنقل عائلة الضحية إلى مطار هواري بومدين بموعد سفرهم نحو لبنان وذلك بسيارة ابنهم”ق.غيلاس” ، نافيا إخباره للمتهم الفار بامر مغادرة الضحايا لمنزلهم. وموكدا ان لاعلاقة له بالقضية الحالية.

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