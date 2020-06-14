مسبوق قضائيا يقتل عشريني بطعنات خنجر بحي عين الطريق في سطيف

إهتزت ولاية سطيف على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب (خ.ل) عن عمر 25 سنة، ينحدر من حي بومرشي، توفي بطعنات خنجر على مستوى الكلية.

وحسب مصدر أمني، فان الجريمة قام بها شاب ينحدر من حي عين الطريق يبلغ من العمر 32 سنة، مسبوق قضائيا، والذي أوقع بضحيته بعد لقاء جمعهما معا بحي عين الطريق -أمام السوق الجواري، مضيفا أن الجاني اقتراف جريمته بدم بارد رغم محاولة المارة إنقاذ الموقف، إلا أن اصراره على العنف تمكن من تسديد طعنتين قويتين، جعلتا الشاب العشريني يسقط غارقا في دمه.ليلوذ بعدها بالفرار.

من جهتها وبفضل سرعة تدخل عناصر فرقة الدرك الوطني، لعين الطريق، وبمساعدة المواطنين تم توقيف الجاني واقتدائه إلى مقر الفرقة، في حين تم محاولة إسعاف الضحية بنقله إلى المستشفى الجامعي بسطيف، لكنه سرعان ما فارق الحياة متأثرا بجروحه البليغة.