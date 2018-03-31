مسبوق مطلوب لدى العدالة يقتل شرطيا بطعنات خنجر في قايس بخنشلة

الضحية حاول توقيف الجاني في منطقة قرب المستشفى

اهتز، عشية أول أمس، سكان بلدية قايس في خنشلة، على وقع جريمة قتل شنعاء بدم بارد راح ضحيتها الشرطي «يزيد بومعراف» المنتسب لمصالح أمن دائرة قايس والبالغ من العمر 30 سنة، على يد مسبوق قضائيا في عدد من الجرائم ومطلوب لدى العدالة.

الجريمة وقعت عندما حاول الضحية توقيف القاتل تنفيذا لأمر بالقبض والإحضار صادر من نيابة محكمة قايس وهنا قام الجاني بمباغتة الضحية وهو رب عائلة، بتوجيه ثلاث طعنات خنجر ليصيبه بجروح غائرة على مستوى القلب، قبل أن يلفظ الضحية على إثرها أنفاسه في عين المكان، فيما لاذ الجاني بالفرار.

مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة قايس، سارعت برفقة مصالح الحماية المدنية إلى تطويق محيط موقع الجريمة وأجرت المعاينات والتحقيقات الأولية اللازمة قبل إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عن المجرم الذي تم توقيفه ووضعه رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق، في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قايس لاتخاذ الإجراء القانوني.

فيما وضعت جثة الضحية بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى قايس على ذمة إعداد المراسم الرسمية لتشييع جثمانه إلى مقبرة بلدية تاوزيانت مسقط رأسه.