“مسبوق” مهدّد بـ 5 سنوات حبسا لاستيلائه على مجوهرات بقيمة مليار سنتيم بباب الواد

تمكنت مصالح الأمن بباب الواد من توقيف شاب مسبوق يدعى”ح.محمد” امين، وذلك على خلفية تنفيذه لعملية سطو عن طريق الكسر. على شقة والاستيلاء على أجهزة كهرومنزلية، ومجوهرات بلغت قيمتها مليار سنتيم.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن يقطن بباب الواد أمام مصالح الأمن. تفيد تعرض مسكنه للسرقة عن طريق الكسر من قبل مجهولين. حيث تم الاستيلاء على مجوهرات منها طاقمين من الذهب وسلاسل وأساور من المعدن الأصفر. بالإضافة كذلك إلى أجهزة كهرومنزلية منها آلة تحضير القهوة. كما تم سرقة تلفاز، جهاز كمبيوتر وأغراض أخرى وكذا مبلغ مالي. وقدر الضحية قيمة المسروقات بمليار سنتيم.

واستنادا على ذلك تنقلت مصالح الأمن لمسرح الجريمة، حيث تكفلت بنقل البصمات، وتمكنت من تحديد هوية الفاعل ويتعلق الأمر بالمتهم “ح.محمد أمين”. الذي اعترف بفعلته عبر جميع مراحل التحقيق.

هذا الأخير خضع للمحاكمة الابتدائية بمحكمة باب الواد، حيث أُدين بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية. عن تهمة السرقة بالتعدد والكسر. كما تم إلزامه بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم للضحية عن كافة الأضرار اللاحقة به.

المتهم مثُل للمحاكمة اليوم أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة. كما جدّد اعترافه بتنفيذ عملية السطو على منزل الضحية. فيما شكك دفاعه في قيمة المسروقات وماهيتها، وأردف أن مسكن الضحية يقع في حي سكني. استغرب كيفية نقل المتهم للمسروقات أمام الجيران. من جهته النيابة التمست تأييد الحكم المستأنف.

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