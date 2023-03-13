مسبوق يتسبب في قطع التيار الكهربائي بشركة خاصة لمحاولته سرقة كابل نحاسي بالعاصمة

تسبّب شاب من ذوي السوابق العدلية في قطع التيار الكهربائي في مؤسسة تابعة لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء. شرقي العاصمة، لمحاولته سرقة كابل كهربائي ذو الضغط العالي. بعد التسلق عبر الحائط الخارجي، برفقة شريكيه المتواجدين حاليا في حالة فرار.

وتم توقيف المتهم في قضية الحال، متلبسا بالجرم أمام الشركة الخاصة، فيما تمكن متهمين اثنين من الفرار من قبضة رجال الشرطة. فتم تحويله لجهات التحقيق، لمواجهة تهمة محاولة السرقة بالتعدد اليوم الاثنين.

واعترف بمحاولته سرقة الكابل النحاسي، لكن فشلت محاولته فتم توفيفه بعين المكان فيما لاذ صديقيه بالفرار.

كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم مسبوق قضائيا في قضية السرقة بالعنف، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج.