مسبوق يتسلل لروضة ويستولي على 150 مليون سنتيم بالشراقة

تمكنت مصالح الشرطة بالشراقة من توقيف مسبوق قضائيا يدعى “ع.ف”، لتورطه في التسلل لروضة أطفال ليلا والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون سنتيم.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها سيدة تفيد تعرض روضتها للسرقة من قبل مجهول استولى على مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون سنتيم.

واستنادا على ذلك، ومن خلال رفع البصمات والعودة لتسجيلات كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية الفاعل وتحويله على التحقيق الأمني ثم القضائي.

المتهم مثُل بموجب إجراء المثول الفوري أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة السرقة بالتسلق. اعترف بالتسلل للمنزل المجاور لمنزلهم عن طريق السطح، وقام بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 40 مليون سنتيم فقط، قام بتسديد ديونه بها و صرف الباقي. وأكد أنه يوم تنفيذ العملية لم يكن في وعيه، كونه مدمنًا على المخدرات.

دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا، مع إلزام المتهم بإرجاع المبلغ المسلوب المقدر بـ 150 مليون سنتيم، مع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم.

وعليه، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دينار غرامة مالية.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذًا مع 100 ألف دينار. وإلزامه بدفع 200 مليون سنتيم تعويضًا عن الضرر.