مسبوق يحاول قتل تاجر “دوفيز” بواسطة “ساطور” في العاصمة

من المقرر أن تفتح محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، قضية اعتداء خطيرة وقائعها، استعمل فيها سلاح ابيض من نوع “،ساطور”. حيث تعرض شاب يعاني من إعاقة في النطق، يزاول نشاطه بالسوق الوزارية ” السكوار”، إلى عملية سطو طالت مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ3 الاف أورو. مصحوبة باعتداء من طرف المتهم “ب.اسلام” مسبوق قضائيا.

وقام الجاني باستدراج ضحيته من قهوة الشرقي شرق العاصمة، إلى غاية منزله العائلي بدرقانة، لأجل السطو على مبلغه المالي، موهما إياه بأنه سيشتري “الاورو” من عنده مقابل مبلغ 66 مليون سنتيم، بحيث وفي طريق العودة وبعد أن تسلمت والدة المتهم المبلغ من الضحية، قام ابنها “المتهم” بتوجيه طعنة بواسطة ساطور محاولا، قطع رأس ضحيته ” ابراهيم ” لينجو الأخير من محاولة قتل بأعجوبة، عقب تلقيه الإسعافات الاولية بمستشفى سليم زميرلي، أين خضع لعملية جراحية مستعجلة.

وحسب ما ورد في شكوى الضحية “س.ابراهيم أمير ” أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2021، تقدم بصفته شاكي امام الامن الحضري السادس، لأجل ترسيم شكوى، عن تعرضه إلى اعتداء بواسطة سلاح اييض، متبوعة بسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال، من طرف المشتكى منه “ب.اسلام” وهذا على مستوى حي درقانة شرق العاصمة.

وأفاد الشاكي انه بتاريخ 29 سبتمبر 2021، في حدود الساعة الثالثة زوالا، وخلال تواجده على مستوى ” قهوة الشرقي “، بعد عودته من السوق الموازية ” سكوار” لصرف العملة الصعبة، قدره 3الاف أورو، لأجل تصريفها إلى العملة الوطنية الدينار، اقترب منه شخصين يجهل هويتهما، وفي تلك الأثناء خاطبه المشتكى منه ” ابراهيم” قائلا له ” واش كاش أورو ”

فأجابه بنعم، وخلالها أخبره بأنه يريد أن يشتري منه المبلغ الذي يحوزه، وطلب منه التنقل معه إلى منزله العائلي بحي 302 بدرقانة، لأجل تسليمه المبلغ المالي من طرف والدته، والمقدر ب66 مليون سنتيم.

الوالدة تستلم مبلغ 3000 أورو

وواصل المشتكى منه” ابراهيم أمير “،بأنه وبعد دخوله منزل الجاني، استلمت والدة الأخير مبلغ 3الاف اورو، ثم تنقلت إلى إحدى الغرف فلحقها ابنها ” ابراهيم ” ورجعت اليه واخبرته بأن المبلغ المالي ” 66 مليون” بحوزة ابنها، فطلب منه الأخير مغادرة المنزل والتوجه معه الى إحدى الأماكن أمام البيوت الفوضوية، وفي الطريق نادى عليه من الخلف مخاطبا اياه ” هاك هاك”، ولما استدار اليه شاهده يحمل ساطورا بيده محاولا الاعتداء عليه بواسطته، على مستوى الرأس، فقام بالتصدي له بيده اليسرى للاحتماء من الضربة، مما تسبب له في جروح بليغة، ثم لاذ بالفرار.

في حين تنقل هو مباشرة برفقة أحد الأشخاص إلى مستشفى زميرلي، أين مكث به يومين ليخضغ لعملية جراحية مستعجلة، حيث ارفق الشاكي شهادة طبية تثبت عجزا طبيا لمدة 45 يوما.

من جهته المتهم “ابراهيم” تمسك بانكار ما نسب اليه من وقائع، مؤكدا بأنه لا يعرف الضحية من قبل، كما أن الدعوى كيدية في حقه كونه قيد شكوى ضده احد اقربائه الذي يعد خاله، ورفض التنازل عنها.

ومن المنتظر ان يمثل المتهم وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، أمام قاضي الجنح لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح اييض، وجنحة السرقة.

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