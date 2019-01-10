مسبوق يحطم منزل عجوز..والسبب

أقدم شاب متهور ومسبوق قضائيا مثُل أمام محكمة الجنح في حسين داي، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل مواجهة ملفين جزائيين.

الأول يتعلق بحمل أسلحة بيضاء، والثاني يتعلق التحطيم العمدي لملك الغير، والتهديد الذي استهدف عجوزا داقت الأمرين نتيجة تصرفات المتهم الطائشة.

حيث سردت على مسامع المحكمة معاناتها بالقول إن الفتاة التي تكفلت بتربيتها هي من سببت لها كل هاته المشاكل، بدليل أن المتهم تهجم على مسكنها ليلا وقام بتحطيم الباب وكسر المصباح، وهددها بالقتل في حال إخفاء الفتاة ومعارضتها على الارتباط به.

بعدها تلقت المحكمة تصريحات الشاب المدعو «ع.ح» الذي أكد أنه كان متواجدا رهن الحبس، وقبلها كانت تجمعه علاقة عاطفية بالطفلة التي هربت من مسكنها، ناكرا في الوقت ذاته أن يقوم بتحطيم أي شيء للضحية سوى المصباح.

غير أن العجوز واجهته على مسامع المحكمة والحضور بمنظر أكوام الأوساخ التي يقوم بوضعها لها بالقرب من مسكنها بمنطقة حسين داي.

وأمام تنازل الضحية عن طلب التعويض والتماس وضع حد لتصرفات المتهم المتهورة، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة عام حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.