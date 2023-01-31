مسبوق يروّج المخدرات أمام المدارس يورّط شقيقيه لاعتراضها لرجال الشرطة لحظة توقيفه

تمكن عناصر الشرطة لمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات شرقي العاصمة. من توقيف ثلاث أشقاء من عائلة واحدة، لتورط أحدهم في ترويج المخدرات بمحاذاة المدارس الإبتدائية. بأحياء باب الزوار وضواحيها، ويتعلق ألأمر بالمدعو “ز.ب” مسبوق قضائيا. بحيث أسفرت عملية مداهمة لمنزل الموقوفين عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها ب22.5 غ، ومسدس كهربائي.

وحسب ما كشفته مجريات محاكمة المتهمين الموقوفين حاليا بسجن الحراش، بأمر من نيابة بمحكمة الجنح بالدار البيضاء نهاية ألأسبوع المنصرم. فإن إحالة المعنيين على العدالة، جاء عقب عملية مداهمة قامت بها شرطة مكافحة الجريمة بباب الزوار. لمنزل المشتبه فيه المدعو “ز،ب”، معروف لدى مصالح ألأمن بسوابقه العدلية. حيث وردت معلومات عن هذا الأخير بأنه يقوم بترويج المخدرات أمام إبتدائيات العاصمة، لتكون في متناول التلاميذ.

وعليه وبعد عملية ترصد للمشتبه فيه، تم التأكد من المعلومات الواردة. وعلى إثر إذن بتفتيش لمنزل المعني بأمر من وكيل الجمهورية، لأجل توقيفه، كما تصادف أعوان الشرطة الذين كانوا بالزي المدني. بشقيقي المتهم، ويتعلق الأمر بكل من “ز،س.ع”،و”ز،م”. حيث قاما الأخيرين بمقاومتهم، والتصدي لرجال الشرطة بمسدس كهربائي، في محاولة منهما لعرقلتهم وتمكين شقيقهم من الفرار. غير أن ذات المصالح تمكنوا من توقيف الشقيقين، والتوغل إلى المنزل أين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي “ز،ب”. مع حجز كمية من المخدرات وجدت في أماكن متفرقة من المنزل، حيث عثر ألأعوان على من المخدرات على حدى،و”5 غ”. و”0.5غ” في كيس أخر. في حين تم ضبط” 17غ” بداخل سيارة تعود لسيدة، كانت تركن سيارتها بالقرب من المنزل محل التفتيش.

إحالة الموقوفين أمام المحكمة

وعليه تم إحالة الموقوفين أمام المحكمة، وخلالها الجلسة أنكر المتهم الأول “ب.ز،المتابع بتهمة حيازة المخدرات وعرضها غير الغير،التهمة إلا أن القاضية واجهته بصفيحة وسوابقه العدلية وادانته سابقا عن نفس الجرم، في حين صرح شقيقه المتهمين “م” و”س.ع” ” المتابعين بتهمة عرقلة رجال الشرطة خلال تأدية مهامهم،أنهما لم يعتديا على رجال الشرطة بالمسدس الكهربائي، وأن كل ما في الأمر هو اعتراضهم لهم أمام باب المنزل لعدم تمكنهم من معرفة هويتهم،كونهم لم يكونوا بالزي الرسمي، ناكرين عرقلتهم بغرض تمكين شقيقهم من الفرار من قبضتهم.

من جهتها طالبت الضحية باسترداد سيارتها، التي أخفى فيها المتهم “ب” المخدرات دون علمها، وعلى إثر ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 4 سنوات للمتهم ألأول”ب” و عامين حبسا لباقي المتهمين، فيما قررت المحكمة إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.