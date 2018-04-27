مسبوق يسرق سيارة أحد معارفه بعدما طلب منه إعادة ركنها

أوقفت مصالح أمن العاصمة، شخصين أحدهما مسبوق ومحل أمر بالقبض، قاما بسرقة سيارة أحد معارفه باستعمال المفتاح الذي سلمه إيّاه.

لأجل إعادة ركنها بطريقة صحيحة، حتى لا تزعج المارة بالحي.

وانطلقت القضية إثر شكوى تقدم بها الضحية أمام أمن الرويبة، مفادها تعرض سيارته إلى السرقة من الحي الذي يقطنه، وبالتحديد أمام منزل أحد معارفه،

الذي طلب منه تسليمه مفتاح السيارة لأجل أعادة ركنها بطريقة صحيحة حتى لا تزعج المارة، غير أن الضحية وبعد عودته تفاجأ باختفاء السيارة من مكان توقفها.

كما وجّه الشاكي الشكوك أيضا إلى أحد الأشخاص، سبق وأن شاهده يعمل نسخة لمفاتيح السيارة محل السرقة منذ 6 أشهر، كان بينهما دين، وهدده بسرقة مركبته في حال لم يسدد له المبلغ المالي.

وبعد تكثيف التحريات، تمّ توقيف المشتبه فيه الأول، حيث حاول الصاق التهمة بالشخص الذي يدين لصاحب السيارة بمبلغ مالي،قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويعترق بفعل السرقة.

ذاكرا شريكه الذي خطط معه للجريمة، من خلال سرقة مفتاح تشغيل السيارة،

وبعد استرجاع السيارة المسروقة، تمّ تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية المختصة، أين أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت،إلى حين محاكمته.