مسبوق يسطو على منزل زوجين ليلا بعد سرقة المفاتيح من الباب الخارجي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج. في حق المتهم الموقوف ” ع.فضيل” من ذوي السوابق العدلية. عن تهمة السرقة بالتسلق والسرقة بالكسر، والتهديد.

حيث راح ضحيتها زوجان وابنهما القاصر، بعد تعرض المنزل العائلي بباب الزوار إلى السرقة طالت أجهزة كهرومنزلية. واغراض أخرى خاصة بالأطفال.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهم أن الأخير جرى توقيفه، من طرف رجال الدرك الوطني شرق العاصمة. إثر شكوى تقدم بها زوجين كل من ” ب.عبد الوهاب “،” ح.لامية”. أمام ذات المصالح لتعرض منزلهما العائلي لعملية سطو خلال مرتين متتاليتين. مفيدين أن المتهم الموقوف قام في أول مرة بسرقة مثقب الحيطان. ومطرقة، ولعبة خاصة بالاطفال “تورتينات”. كانت تحتفظ بها الضحية الام بالخزانة الخارجية للمنزل.

وفي اليوم الموالي، عاد الجاني مرة أخرى وقام بالتسلّل إلى غاية غرف المنزل. بعدما تمكّن من سرقة المفتاح من الباب الزجاجي الخارجي. بينما كان أفراد الأسرة يغوطون في النوم، بإدخال يده بمنفذ من الباب.

وخلالها سطا المتهم على عدة أغراض وجدها بالمطبخ منها آلة قهوة “كبوتشينو”، والة لتحضير المثلجات. مقلاة كهربائية، ثم تسلل إلى غرفة النوم وقام بسرقة بعض الأغراض الخاصة بالأطفال، ثم لاش بالفرار.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع اعترف منذ الوهلة الأولى بالجرم المنسوب إليه. فيما يخص السرقة الأولى، في حين أنكر تهديده للطفل القاصر ابن الضحيتيتن بواسطة سلاح أبيض، خلال تواجده بالحي.

وبالمقابل طلب من الضحية ” ب.عبد الوهاب” بقبول تأسسه كطرف مدني. ليلتمس تعويضا قدره 150 مليون اللاحق به وبزوجته، ومبلغ 50 مليون جبرا بالاضرار اللاحقة بالطفل القاصر.