مسبوق يعتدي جنسيا على ابنة شقيقه بأولاد موسى

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، بإيداع مسبوق في العقد الثالث من العمر، رهن الحبس المؤقت، بتهمة الاعتداء جنسيا على ابنة شقيقه.

توقيف المتهم جاء عقب شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري لأولاد موسى، من شخص مفادها تعرض ابنته للاعتداء الجنسي.

من طرف عمها البالغ من العمر 31 سنة المعروف بسوابقه العدلية، أين تعرّضت الطفلة القاصر البالغة من العمر 16 سنة إلى الفعل المخل بالحياء تحت طائلة العنف.

واستغلالا للمعلومة باشرت ذات المصالح تحرياتها بخصوص الجريمة المرتكبة، مكنتها من إلقاء القبض على المشتبه وإحالته إلى التحقيق.

كما تم سماع الضحية و عمتها التي أدلت بشهادتها بخصوص القضية، و بعد إنجاز ملف قضائي تم تقديم المتهم أمام الجهات القضائية.