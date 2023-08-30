مسبوق يعتدي على 3 شبان باستعمال سكين لسلبهم هواتفهم النقالة بباب الزوار

قام مسبوق بالتعدّي على ثلاث شبان باستعمال زجاجة محطّمة، وسلبهم هواتفهم النقالة، تحت طائلة التهديد. إذ جرى توقيف المشتبه فيه بعد تعرّف مصالح الدرك بباب الزوّار، على مواصفاته. وعليه أمرت محكمة الدّار البيضاء. خلال تقديمه للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري وضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتهديد.

المتهم “أ.ع” بعدما وواجه التهمة المنسوبة إليه، أمام الغرفة الجزائية الثانية عشر. استئنافا للحكم الابتدائي القاضي بادانتهم بعامين حبسا نافذا. اعترف بصريح العبارة بأنه اعترض طريق ضحاياه وهم 3 شبان في وقت واحد. وقام بإشهار زجاجة محطمة في وجوههم وسلبهم هواتفهم النقالة، وأنه نادم على فعلته. مبررا ذلك بالظروف المعيشية القاهرة التي يمر بها، بسبب مرض والده، إلا أن القاضي، واجهته بصفيحة سوابقه العدلية في جرائم السرقة، كانت أخرها شهر جويلية أين استفاد من الإفراج بمناسبة العفو الرئاسي على المساجين، وبالمقابل طالب الضحايا بتعويضات مالية، جبرا بالأضرار اللاحقة، رغم استردادهم هواتفهم النقالة من قبل رجال الدرك، الذين تمكنوا من حجزها بعد توقيف المتهم، وبناء على ما ورد التمس النائب العام الجمهورية تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين.