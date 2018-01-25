مسبوق يعود إلى السّجن بعد 3 أيام من مغادرته

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، أمس الأربعاء، مسبوق قضائيا، قام بالسطو على سيارة موظفة، خلال ركنها بباب الزوار.

حيث تمكن المشتبه فيه، بعد تحطيم زجاج السيارة ، من الإستلاء على جهاز كومبيوتر محمول، وهاتفين نقالين ذكيين، و”طابلات” .

بالإضافة إلى كمية من المجوهرات

وهي الوقائع التي قيدت لأجلها الضحية شكوى، التي تزامنت مع شكوى أخرى لضحية آخر تعرض إلى محاولة سرقة من قبل نفس المتهم،

وبناءً على المواصفات التي تقدم بها الضحيتين، تم تحديد هوية المشتبه فيه، لكونه معروف عند مصالح الأمن

بإحترافه الإجرام .

وأسفرت التحقيقات مصالح الأمن عن توقيف الشخص، ليتبين فيما بعد أنه غادر المؤسسة العقابية بالحراش، منذ أيام قليلة.

المتهم وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تمّ تقديمه اليوم أمام هيئة محكمة الدار البيضاء، بتهمتي السرقة بالكسر، ومحاولة السرقة،

وهي التهم التي اعترف بها أمام رئيس الجلسة.

والتمس المتهم منحه فرصة أخرى، لإعادة المسروقات للضحية الأولى، فيما تغيب الضحية الثانية عن الجلسة.

وعليه ارتأت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم إلى يوم 8 فيفري المقبل، كفرصة أخيرة .