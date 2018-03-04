مسبوق يقتل آخر بطعنات خنجر في حفل زفاف داخل قاعة حفلات!

الجاني تم توقيفه وشرطة تلمسان تحقق مع 5 شهود منهم مغني راي

اهتزت في ظرف 24 ساعة الأخيرة، ضاحية سيدي سعيد في ولاية تلمسان، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أحد المسبوقين قضائيا، بعدما تلقى طعنات غادرة من غريمه خلال احتفالية زفاف تمت إقامتها داخل قاعة حفلات، وهذا تحت تأثير الخمر.

الملاسنات التي اندلعت بين القاتل والضحية لأسباب ماتزال محل تحقيق أمني، وقعت في حدود الساعة الثانية من صبيحة أول أمس، أين استغفل الجاني غريمه ووجه له عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض في الصدر، مسببا له نزيفا حادا تطلب نقل الضحية وهو في حالة جد حرجة إلى مستشفى تلمسان الجامعي، أين ترك الضحية هناك بمفرده داخل المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنعاشه، وتطلب الحادث إخطار قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع، والتي طوقت مسرح الجريمة.

وبفضل التحريات الميدانية الحثيثة والمستعملة، نجحت الشرطة في توقيف المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة الذي اعترف بمسؤوليته في الاعتداء المؤدي إلى القتل. كما أسفرت التحقيقات في الجريمة عن توقيف 5 أشخاص آخرين كانوا حاضرين خلال الحفل بينهم مغني راي وعون حماية مدنية، يجري الاستماع إليهم من أجل المساعدة في التحقيق، في انتظار كشف اللغز الحقيقي للجريمة وتقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة تعد الخامسة في ظرف شهر بعد جريمتين بمنطقة بودغن وجريمتين لاحقتين بالفحول وسبدو.