مسبوق يقتل رعية صيني بخنجر لسرقة أمواله في العفرون

الضحية يعمل في ورشة لإنجاز منشأة لتعاونية الحبوب بأحمر العين

أقدم، مساء أول أمس، مسبوق قضائيا على قتل عامل من جنسية صينية يبلغ من العمر 53 سنة، بعد أن قام بترصّده خلال استخراج مبلغ مالي من البنك.

ليستغل فرصة مروره بشارع يخلو به المارة للاعتداء عليه بسكين على مستوى الصدر لفظ فيها أنفاسه قبل دخوله إلى المستشفى.

اهتزت مدينة العفرون الواقعة غرب ولاية البليدة، قبل صلاة المغرب بلحظات، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رعية صيني.

يعمل بإحدى الشركات المكلفة بإنجاز منشأة لتعاونية الحبوب بمدينة أحمر العين بولاية تيبازة.

أين قام مجهول بالترصد للرعية الصيني قرب حمام الواقع بقلب مدينة العفرون وغير بعيد عن الشارع الرئيسي أول نوفمبر.

للاعتداء عليه بالسكين لسرقته ولأسباب يجري التحقيق للكشف عنها، أين وجه له طعنة قاتلة على مستوى الصدر وسلبه -حسب مصادر”النهار”- مبلغا ماليا.

ليفر بعدها إلى وجهة مجهولة تاركا الضحية يسبح في بركة من الدماء يصارع الموت.

حيث تدخل بعض المواطنين من أجل إسعاف الضحية إلى المستشفى، أين فارق الحياة دقائق بعد واقعة الاعتداء.

مصالح أمن دائرة العفرون وفور إخطارها بالجريمة، تم تشكيل طوق أمني بمسرح الجريمة وإخطار وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون.

أين شنت قوات الشرطة حملة واسعة في صفوف المسبوقين القضائيين، ليتم صباح أمس، توقيف الفاعل المنحدر من مدينة العفرون وتحويله للتحقيق.

في انتظار ما سيكشف عنه من حقائق حول الجريمة، فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بمستشفى فرانتزفانون.