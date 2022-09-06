مسبوق يقتل شقيقه ذبحا وبالطعنات في مقبرة برج منايل!

اهتزت مدينة برج منايل التابعة لولاية بومرداس، أمس، على وقع جريمة قتل مروّعة، كان مصرعها حي “التحرير”، حيث أقدم أخ على إزهاق روح شقيقه الأصغر منه، والبالغ من العمر 38 سنة، يدعى “م”. بينما الجاني كهل يبلغ من العمر 44 سنة، يسمى “ر”، وهو مسبوق قضائيا، لا سيما في جريمة قتل.

وحسب ما علمته “النهار” من مصادر مطلعة، فإن شجارا وقع بين الشقيقين في مقبرة “سيدي زهار”، قبل أن يقوم الجاني بواسطة أداة حادة، قالت عنها مصادرنا إنها خنجر، بذبح الضحية من الوريد إلى الوريد، مع توجيه له عديد الطعنات لمختلف أنحاء جسده، مسقطا إياه جثة هامدة في عين المكان.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة برج منايل. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية والكشف عن ملابساتها، وإن كان البعض يتحدث أن دوافعها هي المشاكل اليومية العائلية.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادرنا إلى أن الجاني سبق له في سنة 2000 وأن ارتكب جريمة قتل بحي “بوصبع”. أين تمت إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا. إلا أنه أنكر القتل، مصرحا أنه قد قام بمطاردة الضحية وسقط في الوادي على رأسه، مما أدى إلى وفاته.