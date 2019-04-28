مسبوق يقتل صديقه بخنجر بعد عراك داخل سوق بومعطي في الحراش

الجاني لاذ بالفرار قبل توقيفه أمس

شهد السوق اليومي في حي بومعطي بالحراش، أول أمس، حادثة مروعة، أين قام شاب عشريني مسبوق قضائيا بطعن صديقه

على مستوى الصدر أدى لوفاته بعد يوم من الحادثة.

الواقعة حدثت بعد نشوب خلاف بين الطرفين لم يستطع من حضر من مواطنون فكه، قبل أن يتطور في لحظات لعراك

بالأسلحة البيضاء وسط ذهول جمع غفير من المواطنين والمواطنات.

وبعدما اشتد العراك قام أحد المتعاركين بتوجيه طعنات في مختلف أنحاء جسد غريمه ليسقط هذا الأخير أرضا،فيما لاذ الجاني بالفرار.

وعلى الفور، تدخلت مصالح وحدة الحماية المدنية بالحراش وقامت بنقل الضحية على جناح السرعة نحو مستشفى «سليم زميرلي»،

أين تم مباشرة تحويله لقاعة الإنعاش لخطورة حالته الصحية، غير أن الضحية لم يستطع مقاومة جروحه ليلفظ أفاسه الأخيرة،

متأثرا بشدة وعمق الجروح، فيما تمكن أفراد الأمن أمس السبت من توقيف الجاني.