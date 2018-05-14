تعرّض منزل بالعاصمة إلى جريمة سطو طالت مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، ومبلغ مالي آخر من العملة الأجنبية بقيمة 20 أورو وكمية من المجوهرات.

من قبل شخص معروف بسوابقه القضائية.

الجريمة هذه انكشفت خيوطها بعد شكوى الضحية أمام مصالح أمن بئر مراد رايس مفادها تعرض منزله للسرقة.

حيث أقدم مشتبه فيه على كسر الباب الرئيسي للمنزل والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، مبلغ مالي من العملة الأجنبية بلغ 20 أورو وكمية من المجوهرات:

كما أفاد الضحية أنه كان رفقة والديه بأحد المناطق، ليتصل بابنه طالبا منه البحث عن المبلغ المالي الذي كان موضوع فوق خزانة المطبخ.

بعد توجّه الإبن إلى مكان المال تفاجأ باختفائه، كما عاين اختفاء الأشياء التي تمّ ذكرها.

وبعد معاينة مسرح الجريمة تبيّن تطابق البصمات مع بصمات أحد المشتبه فيه المسبوق قضائيا، بموجب إذن بتفتيش منزله صرحت والدته.

أنه متواجد بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل، بموجب إذن بتمديد الاختصاص ثان، تمّت مقابلة المشتبه فيه الذي بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه.

اعترف بأن نفذ السرقة بتواطؤ جاره الذي دبر الفكرة، حيث بعد الوصول إلى منزل الضحية، طلب منه الولوج للفيلا وسرقة الأغراض التي بها.

بموجب إذن بالتفتيش وبتمديد اختصاص ثالث، تم التوجه إلى منزل المشتبه فيه وتوقيفه، حيث نفى علاقته بالجريمة ومعرفته بالمشتبه فيه الأول.

لتكشف التحريات مجددا أن الموقوف الثاني بريء وتم إقحامه في القضية لتصفية خلافات سابقة، كما أن المتهم الرئيسي معتاد على اقتراف هذه الأفعال الإجرامية وإلصاق التهم ضد أبناء حيه.