مسبوق يُهاجم رجال الشرطة “بسينيال” لعرقلتهم وتسهيل فرار مروّج مخدرات بالشراقة

في عملية مداهمة لأجل إيقاف أحد الأشخاص المشتبه فيهم المدعو ( أيّوب)، إثر معلومات مؤكدة وصلت رجال الضبطية. أنه يقوم بترويج المخدرات على مستوى محل إقامته بمدينة بضواحي مدينة الشراقة غربي العاصمة. قام المتهم الموقوف ع .رفيق، باعتراض اعوان الشرطة، مستعملا إشارة ضوئية “سينيال” بالأماكن. في محاولة منهم عرقلة مهامهم، لأجل تسهيل فرار المدعو أيوب، وهو ما تم فعلا المعني من الافلات من قبضة رجال الشرطة ماحال دون توقيفه.

وفي الجلسة العلنية المنعقدة بالغرفة الجزائيه الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين مثُل المتهم ع. رفيق. لمعارضة حكم غيابي أصدرته محكمة الشراقة بالعاصمة يقضي بإدانته بعامين حبسا نافذا. عن جنحة عرقلة الاعوان المكلفين بمكافحة جرائم المخدرات.

وقد صرّح المتهم أنه بيوم الوقائع لم يستعمل الإشارة الضوئية بغرض تسهيل فرار إبن الحي أيوب، وإنما كان برفقة مجموعة من أبناء الحي يحتفلون بفوز الفريق الذي يشجعه، ناكرا نكران قاطعا ما ورد في محاضر الضبطية القضائية.

وأمام تمسك المتهم بنفي الوقائع وإلحاح دفاعه على براءته التمس النائب العام بالجلسة تأييد الحكم في حق المتهم، بينما قرّرت رئيسة الجلسة النطق بالحكم في جلسة الأسبوع المقبل.