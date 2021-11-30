مستبعدا مصر.. ملك التوقعات السعودي يرشّح الجزائر للفوز بكأس العرب

كشف حسن الصبحان الشهير في السعودي المعروف بـ “ملك التوقعات” عن توقعاته بالنسبة للمنتخبات التي ستتألق في منافسة كأس العرب على غرار الجزائر. كما كشف عن توقعاته بالنسبة لقائمة المتأهلين للمباراة النهائية و حامل لقب البطولة.

وستنطلق منافسة كأس العرب التي تشارك فيها الجزائر اليوم في العاصمة القطرية وستستمر إلى غاية 18 ديسمبر المقبل.

ومعروف عن الصبحان بين الجمهور السعودي بقدرته على توقع نتائج المباريات المحلية والعالمية. حيث نشر تغريدة له على التويتر.

وقال الصبحان أن الجزائر ستتأهل وقد تحسم الفوز بالكأس رفقة كل من تونس والمغرب إلى المربع الذهبي. فيما استبعد منتخبات قوية مثل السعودية و الإمارات و مصر المرشّحة فوق العادة بالنسبة للبعض.

وقطع المنتخب السوداني أمسية اليوم السبت تأشيرة التأهل إلى بطولة كاس العرب للمنتخبات فيفا 2021، بعد الفوز الذي حققه امام المنتخب الليبي بهدف دون رد بملعب “خليفة” بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما يواجه المنتخب السوداني الجزائر رسميا يوم 1 ديسمبر المقبل في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة. التي تضم كل من الجزائر مصر، السودان، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي يوم الأربعاء المقبل.

كما أعلن مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العرب.

وأجرى “الماجيك” العديد من التغييرات، مقارنة بالمجموعة التي إعتمد عليها في التربص الأخير، في دبي، بمناسبة الخسارة أمام نيوزيلندا.

وقرر أسطورة غلاسغو راينجرز، تدعيم تشكيلته بالعديد من نجوم منتخب الجزائر الأول. على غرار رايس وهاب مبولحي، يوسف بلايلي وبونجاح، تاهرات.

وسيكون بوقرة، مطالبا بتسيير وقت لعب الأسماء السالف ذكرها، بسبب حاجة الجزائر لهم في الموعد الأهم وهو كأس إفريقيا بالكاميرون.

كما تحدث مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، عن منافسة كأس العرب التي ستشهد مشاركة لاعبينا المحترفين في قطر رفقة المنتخب المحلي. وأضاف “بالنسبة لي هي تحضير جيد لكأس أمم إفريقيا، والمشكل الوحيد هو في حال بلوغنا النهائي. “سيرهق ذلك نوعا ما لاعبينا، أتمنى فقط تفادي الإصابات”.

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