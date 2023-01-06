قناة النهار مستثمرة عاشور😍 😍 قصة حلم بدأ منذ أعوام وتجسد في أقل من عام بقلم قناة النهار نشر في 06 جانفي 2023 - 12:11 سياحة شارك غرِّد أرسل 660 0 مستثمرة عاشور😍 😍 قصة حلم بدأ منذ أعوام وتجسد في أقل من عام إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/er6Ej اقرأ أيضا بجاية / إجراءات صارمة بمطار عبان رمضان تمنع من محاولات إدخال محظورات قناة النهار 20 ديسمبر مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد قناة النهار 18 ديسمبر صناعة: بعد سنوات من الإهمال.. المجمعات الصناعية العمومية تسترجع مكانتها قناة النهار 28 ديسمبر الكيك ديزاين" مجال يستقطب الباحثات عن مشاريع مدرة للأرباح" قناة النهار 03 جانفي إستمرار الوضعية الجوية المستقرة خلال الأيام المقبلة..التفاصيل قناة النهار 21 ديسمبر مفيدة عداس: أن ضد عمليات التجميل لأنه تغيير لخلق الله قناة النهار 22 ديسمبر أحم عائلتك" .. وزير التجارة يشرف على حملة تحسيسية حول المنتجات التي تحمل رموزا" قناة النهار 03 جانفي صريح جدا: هل يتفوق المظهر الخارجي على الأخلاق حسب تقدير الجزائريين .. قناة النهار 29 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر زين عامر: جمال بلماضي هو المدرب الأنسب بشهادة الجميع وهو الوحيد الذي فاز على جميع الأفارقة قناة النهار 17 ديسمبر