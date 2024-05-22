مستثمر في مجال المحروقات متورط في الفساد وحرق غرفة فندق بتمنراست

أمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد. بانتفاء وجه الدعوى في حق رجل اعمال ومستثمر بقطاع المحروقات. بعد اتهامه سابقا بحرق غرفة فندق طاهات بولاية تمنراست، لكونه مصابا بمرض “الجنون المتقطع. استنادا لملف طبي قدمته هيئة دفاعه. مفادها أن المتهم يعالج بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.

وبحسب المعلومات التي تحوزها “النهار” حول الملف، فقد تم تحويل المتهم “ح.ك” ،البالغ من العمر 52 سنة. صاحب شركة للنقل و استخراج البترول بمنطقة حاسي مسعود، إلى المصحة العقلية. بعد الفصل بالملف و تعود تفاصليه إلى حادثة حرق غرفة بفندق طاهات بتمنراست. التي كان المتهم يتواجد بها.

وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق أمام قسم مكافحة الارهاب بسيدي امحمد، و الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. بسجن المنيعة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الحكم السالف ذكره بناءً، على ملف طبي تقدم به دفاعه.

وتُشير المعلومات التي بحوزة “النهار”، أن المتهم يواجه تهماً تتعلق بالفساد وتبيض الأموال على مستوى محكمة عين ڨزام. التي صدرت في حقه عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً عن تهم التهريب و تبييض الأموال. و مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. بعد أن عثر بحوزته على مبلغ مالي ضخم قيمته قاربت 7 ملايير سنتيم من العملة الوطنية والصعبة.

و حسب مصادر لـ “النهار”، يتواجد الملف حاليا محل تحقيق تكميلي بخصوص مصدر الأموال المحجوزة. بعد استئناف الحكم الصادر في حقه على مستوى مجلس قضاء تمنراست.