مستجدات الأمة العربية على طاولة الجزائر والأردن هذا السبت

يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي, يومي 22 و 23 من ديسمبر الجاري بزيارة إلى الجزائر.

وتندرج هاته الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، في بيان لها.

وخلال هذه الزيارة سيجري وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مع نظيره الأردني مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.

وذلك تنفيذا للإرادة المشتركة للرئيس بوتفليقة، بمعية الملك الأردني “عبد الله الثاني إبن الحسين”.

كما سيتم خلال هذا اللقاء إستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وبالأخص مستجدات الساحة العربية.

حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بالعمل العربي المشترك، وإصلاح أجهزته ومنظومته.