مستجدات مشروع الفوسفات المدمج “PPI” مع المجمع الصيني “CNCEC”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، وفدا عن الشركة الصينية الوطنية المحدودة للهندسة الكيميائية “CNCEC “، بقيادة نائب رئيس الشركة، هو اكسيان غونغ.

وحسب بيان للوزارة، جرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع أسمدال، وكذا إطارات من الوزارة.

وشكل اللقاء فرصة للوقوف على مستجدات ملف الشراكة بين المجمع الصيني، من خلال فروعه، من جهة، ومجمع سوناطراك، أسمدال ومجمع مناجم الجزائر، من جهة أخرى، في مشروع الفوسفات المدمج (PPI) ، ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالمشروع.

وأشار الوزير، بهذه المناسبة، على أهمية هذا المشروع، من خلال سوناطراك، مناجم الجزائر، وأسمدال، في تثمين الموارد المعدنية الخلاقة للثروة.

وكذا توفير الحاجيات من المواد الأولية، والتي تدخل في مختلف الصناعات خاصة التحويلية وذات القيمة المضافة العالية. مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا، والتكوين.