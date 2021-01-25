مستخدمو التكوين المهني ينظمون وقفات إحتجاجية بمؤسسات القطاع

نظّم مستخدمو التكوين والتعليم المهنيين المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية إحتجاج.

وقد نظم مستخدمو التكوين وقفات احتجاجية ليومين متتاليين أمام بعض المؤسسات المتوزعة على مستوى الوطن.

وجاءت الوقفات استجابة لنداء الإتحادية الوطنية لرفع إنشغالات عمال وموظفي القطاع وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

خاصة أمام الضغوطات وأساليب التهديد المفروضة عليهم خصوصا بولايات وهران، عين تموشنت، تيارت، الطارف، تبسة وسوق اهراس.

وأكد عمال وموظفو قطاع التكوين لجوءهم إلى الإحتجاج بعد تماطل الوزارة الوصية في الإستجابة لانشغالاتهم.

وكذا تجسيد جملة مطالبهم المشروعة من أهمها مراجعة القانون الأساسي للاسلاك المشتركة، اعادة تصنيف أساتذة التكوين.

كما أكد حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فتح مجال الترقية لكافة الأسلاك، وإدماج العمال المتعاقدين وتوحيد العطل مع قطاع التربية.

إلى جانب مطالبتهم بمنحتي المردودية والمسؤولية على الغتاد والورشة والاخطار المهنية لسلك الأساتذة.