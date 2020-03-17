مستخدم بوزارة الدفاع مهدد بعامين حبسًا لترويجه المهلوسات في العاصمة

إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق مستخدم بوزارة الدفاع الوطني.

وهذا عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير على الغير.

فيما إلتمس توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق صديقه عن تهمة حيازة المهلوسات بغرض الإستهلاك الشخصي.

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى مداهمة رجال الشرطة للمركز التجاري “القدس” منذ أيام، وهذا إثر ورود معلومات لدى مصالحهم تفيد بتحويله إلى وكر للفساد والدعارة.

أين تم القبض بإحدى الشقق على 3 أشخاص منهم مستخدمان بوزارة الدفاع الوطني وبحوزتهم كميات معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يُعد من عائدات بيع هذه السموم.

وبعد توقيف المشتبه فيهم والتحقيق معهم تبين أنّ المهلوسات ملك لأحد مستخدمي وزارة الدفاع الوطني الذي قام في تاريخ الوقائع بعرض البعض منها على صديقيه اللذين قاما بإستهلاكها خلال سهرهم.

وعليه تم إعداد ملف جزائي ضده بجرم حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، فيما وجه جرم حيازة المهلوسات بغرض الإستهلاك في حق باقي المتهمين، أحيلوا بموجبه على العدالة للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

أين أنكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنّ المهلوسات ليست ملكه ولا ملك أصدقائه، ليلتمس إفادته بالبراءة، وبعدها أقر بأنّه كان معزومًا للسهرة المنظمة بالشقة التي تم حجز المهلوسات مخبأة بأحد أسرتها.