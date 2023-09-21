مستدلا بحديث الرسول محمد.. الإتحاد الأوروبي يحتفل باليوم العالمي للسلام

يحتفل الاتحاد الأوروبي بمشروعه، تزامنا مع اليوم العالمي للسلام، المصادف بـ21 سبتمبر من كل سنة.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لويس ميغال بوينو، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسلام، إن الاتحاد جمع دولا حاربت بعضها البعض سابقا. وهدا بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار المشتركين.

كما استذكر لويس ميغال، في هذه المناسبة، حديث رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. والذي يقول فيه ” أَوَلَا أَدُلُّكُم على شَيء إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُم؟، أَفْشوا السلام بينكم”.

موضوع العام “طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية”

ويحتفل العالم سنويا باليوم الدولي للسلام في 21 أيلول/سبتمبر. حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ ليكون يوما موقوفا لتعزيز مثل السلام، بالاحتفال لمدة 24 ساعة من اللاعنف ووقف إطلاق النار. حيث تقول الأمم المتحدة أن العالم بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى.

كما خصصت الأمم المتحدة لهذا العام موضوع العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية. حيث يمثل دعوة للعمل تقر بالمسؤوليات الفردية والجماعية عن تعزيز السلام. ويسهم تعزيز السلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سيؤدي تحقيقها إلى تكوين ثقافة سلام للجميع.

في حين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “نحن بحاجة إلى السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى”. “تطلق الحرب والصراع العنان للدمار والفقر والجوع، وتشرد عشرات الملايين من الناس عن ديارهم”. “فوضى المناخ في كل مكان وحتى الدول المسالمة تعاني من فجوات في عدم المساواة والاستقطاب السياسي”.