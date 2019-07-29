مستشار المحقق يأمر بوضع عبد الغني زعلان في إفراج

استمع له في قضية مازوز المتابع بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية

أصدر مستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمرا بوضع وزير الأشغال العمومية والنقل ومدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان، في إفراج.

بعد الاستماع في قضية مازوز أحمد المتابع بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وحسب بيان الصادر عن المحكمة العليا وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكة العليا، تم الاستماع من

طرف المستشار المحقق لوزير الاشغال العمومية والنقل السابق ومدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد

العزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان، في قضية مازوز أحمد، المتابع بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية، أين أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم في إفراج.