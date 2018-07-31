مستشار المدير العام للجوية الجزائرية: “الحوار لا يزال مفتوحا أمام تقنيي الصيانة”

كشف رضا طوبال الصغير، مستشار المدير العام للجوية الجزائرية، أنّ الوقفة الاحتجاجية التي أجراها تقنيو الصيانة الجوية اليوم الثلاثاء

ودامت لمدة ساعتين ولم ثؤثر على سير الرحلات، حيث أنّ الظروف كانت جد عادية للمسافرين.

وبخصوص موقف شركة الخطوط الجوية من هذا الاحتجاج قال “كل واحد يتحمل مسؤوليته”.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”،أنه من العام من الماضي ونحن نؤكد أن الحوار مفتوح، أما عمال الصيانة

حيث تم طرح حلول ومقترحات لكن لم يتم حضور الحوار كما لم يتم القبول بالمقترحات التي تم طرحها .

واكد المتحدث، أنه دعونا كل النقابات للحضور وحضرت الاجتماع ،حيث أنه من أجل غلق ملف الاحتجاجات لابد من مشاركة الجميع.