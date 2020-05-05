مستشار برئاسة الجمهورية: الرئيس لديه قرارات هامة لإتمام مسار التغيير والإصلاح

قال عيسى بلخضر مستشار برئاسة الجمهورية، أنه يجب على الشعب الجزائري مواصلة الإجتهاد والتحرك رفقة المسؤولين من أجل اكتمال الرؤية المستقبلية.

وأضاف بلخضر خلال لقاء عقدته وزارة التجارة مع جمعيات ومنظمات حماية المستهلك، أن رئيس الجمهورية بشّر بالقيام بقرارات هامة لاتمام مسار التغيير والاصلاح، غير أن الأوضاع الأخيرة أخرت من الوضع قليلا.

وكشف ذات المتحدث، أنه يسجل يوميا تدخلات للمجتمع المدني من مساعدات وتبرعات واختراعات، داعيا الرواد الاجتماعيين إلى الحرص على الحس الاجتماعي، خاصة وأن الجزائر في معركة يجب التغلب عليها بالتحرك.