مستشار بوتين يزور ميناء الجزائر 

قام إيغور ليفيتين، مستشار رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، المختص في التعاون الدولي في مجال النقل، اليوم، بزيارة مؤسسة ميناء الجزائر.

وحسب بيان لمؤسسة ميناء الجزائر، كان في استقبال مستشار بوتين الأمينُ العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

بالإضافة إلى المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، والإطارات السامية للهيئات العمومية.

وبالمناسبة، أكد المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، في كلمته نيابة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على أهمية توسيع مجالات التعاون في قطاع الموانئ بين الدولتين الصديقتين الجزائر وروسيا.

وتم عرض فيديو ترويجي عن ميناء الجزائر يبرز تاريخه ومكانته الاستراتيجية في إفريقيا والخدمات اللوجستية التي يتيحها.

كما أكد المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، خلال عرض قدمه، أهمية ميناء الجزائر والخدمات المتطورة التي يقدمها في معالجة السفن والبضائع. مبديا حرصه على التعاون المشترك بين الجانبين في المجال المينائي.

من جهته، عبّر إيغور ليفيتين، عن امتنانه لهذه الزيارة، موضحا بأن العلاقات الجزائرية الروسية تشهد زخما متناميا في التعاون التجاري، ما يدفع بتعزيز العلاقات الاقتصادية واللوجستية بين البلدين.

وكذا فتح خطوط الشحن البحرية بين كل من روسيا والجزائر، مؤكدا على ضرورة الانطلاق في وضع خارطة طريق لتنفيذ عدد من مشاريع التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري التجاري.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد الروسي بزيارة ميدانية للأرصفة التجارية رقم 20 و 21، حيث أعرب عن إعجابه بالبنية التحتية لميناء الجزائر ومدى احترافية الخدمات المقدمة.