مستشار رئيس الجمهورية: الزوايا لعبت دورا مهما في الحفاظ على الهوية الوطنية

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، اليوم الجمعة بسطيف، أن الزوايا لا طالما لعبت دورا مهما في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وقال بلخضر، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، أن الزوايا حافظت على قيم المجتمع الجزائري و عملت طيلة قرون كمصدات للاحتلال في الجزائر.

وأشار المتحدث أن “استرجاع هذه المؤسسة الدينية لمكانتها في المجتمع يعد جزءا من عملية استعادة الذاكرة الوطنية”.

كما كشف بلخضر أن “المؤسسة الدينية يجب أن تضطلع مستقبلا بمهمة مناقشة و محاولة التفكير في تنظيم ندوات و ملتقيات و التعليم و فتح مدارس جديدة أخرى وغيرها”.

ودعا مستشار رئيس الجمهورية رجال الزوايا على الخصوص أن يكونوا جميعهم شركاء في مهمة رسم السياسات و القوانين و بناء المؤسسات و التطلع إلى جزائر جديدة.