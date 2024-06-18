مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد يقدم تهاني الرئيس لعمال مجمع “النهار”

قام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد. اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر مجمع “النهار” من أجل تقديم تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعمال المجمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان في استقبال مستشار رئيس الجمهورية المدير العام لقناة “النهار” عبد السلام قوحة ومدير الأخبار محمد عصماني. أين طاف سيدي سعيد بأقسام التحرير والمصالح التقنية وحتى أستوديوهات الأخبار. والتقى بعدد من الصحفيين المداوين ثالث أيام العيد، وقدم لهم تهانيه وتهاني رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وتبليغ الرسالة الإعلامية النبيلة.

كما اطلع سيدي سعيد على سير العمل وتبادل أطراف الحديدث مع الصحفيين ومقدمي البرامج ومذيعي الأخبار.