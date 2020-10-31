مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم يزور المجاهد بورقعة في المستشفى

قام اليوم السبت، مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، بزيارة المجاهد لخضر بورقعة وحرمه في المستشفى.

ويتواجد المجاهد لخضر بورقعة وحرمه في المستشفى بعد اصابتهما بفيروس كورونا.

واستفسر مستشار رئيس الجمهورية عن الوضع الصحي للقائد السابق للولاية التاريخية الرابعة وحرمه، بحضور العائلة.

وتمنى مستشار رئيس الجمهورية الشفاء العاجل للمجاهد لخضر بورقعة وحرمه، معربا لهما عن تعاطفه التام.

ويتكفل فريق طبي متخصص بالمجاهد لخضر بورقعة (87 سنة) وحرمه، اللذان أُدخلا منذ حوالي عشرة أيام مستشفى الأمن الوطني (لي غليسين).