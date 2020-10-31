مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم يزور المجاهد بورقعة في المستشفى

الوطني
  • -
  • 0
مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم يزور المجاهد بورقعة في المستشفى
بقلم نسرين محفوف

قام اليوم السبت، مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، بزيارة المجاهد لخضر بورقعة وحرمه في المستشفى.

ويتواجد المجاهد لخضر بورقعة وحرمه في المستشفى بعد اصابتهما بفيروس كورونا.

واستفسر مستشار رئيس الجمهورية عن الوضع الصحي للقائد السابق للولاية التاريخية الرابعة وحرمه، بحضور العائلة.

وتمنى مستشار رئيس الجمهورية الشفاء العاجل للمجاهد لخضر بورقعة وحرمه، معربا لهما عن تعاطفه التام.

ويتكفل فريق طبي متخصص بالمجاهد لخضر بورقعة (87 سنة) وحرمه، اللذان أُدخلا منذ حوالي عشرة أيام مستشفى الأمن الوطني (لي غليسين).


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=912875

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com