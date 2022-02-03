مستشار رئيس الجمهورية يتنقل إلى بيت المجاهد المرحوم زوبا لتقديم واجب العزاء

تنقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارحية عبد الحفيظ علاهم إلى بيت المجاهد المرحوم عبد الحميد زوبا لتقديم واجب العزاء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، “باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارحية عبد الحفيظ علاهم إلى بيت المجاهد المرحوم عبد الحميد زوبا لتقديم واجب العزاء.”

طالع أيضا: الرئيس تبون ينعي وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية ومواساة، عقب تلقيه نبأ وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا.

وجاء في رسالة الرئيس عبد المجيد تبون: “شاء الـمولى تعالى أن يرحل عن دنيانا هذه، أحد الرياضيين الوطنيين الـمرحوم عبد الحميد زوبا طيب الله ثراه”.

كما أضاف: “برحيله تفقد الجزائر، والساحة الرياضية واحدا من أولئك الرياضيين الأبطال، الذين تألقوا في العديد من النوادي الرياضية خارج الوطن، ورفعوا رايةَ الجزائر عالية في العديد من الـمحافل تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وأسمعوا صوت قضيتها العادلة”.

وأردف رئيس الجمهورية: “واصل الفقيد مسيرته وإنجازاته بقيادة نواد رياضية جزائرية، والإشراف في فترات متعاقبة على تدريب الـمنتخب الوطني”.

وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون: “إننا ونحن نودعه معكم ببالغ التأثر والآسى مؤمنين بقضاء الله وقدره، أتوجه إليكم، وإلى الأسرة الرياضية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيا الـمولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويدخله مدخلا كريما في جنة الخلد والرضوان، عظم الله أجركم”.

طالع أيضا: الفاف تعلن الوقوف دقيقة صمت في كل الملاعب الوطنية ترحما على رمز منتخب جبهة التحرير

دعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، للوقوف دقيقة صمت في كل الملاعب الوطنية، ترحما على عبد الحميد زوبا

ونشرت الفاف بيان، دعت من خلال للوقوف دقيقة صمت، قبل انطلاق المباريات المقررة هذا الأسبوع في كل الأقسام.

كما يأتي هذا القرار، ترحما على ذكرة فقيد كرة القدم الجزائرية، واللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد زوبا

يذكر أن الأسرة الرياضية الجزائرية، شيعت اليوم الخميس، جثمان عبد الحميد زوبا، بمقبرة بئر خادم.

طالع أيضا:رمز منتخب جبهة التحرير يُغادر الحياة