مستشار رئيس الجمهورية يدعو الأئمة إلى تحسيس المواطنين بالوحدة الوطنية

قال،مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، أمس الاثنين من البويرة. أن المؤسسات الدينية والجمعيات و الزوايا والائمة،مطالبين بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين حول التلاحم الاجتماعي و الوحدة الوطنية، وذلك من اجل بناء الجزائر الجديدة في هذا الظرف الخاص.

وخلال تدخله في لقاء مع الائمة و ممثلي جمعيات دينية و وزوايا، جرى بمقر ديوان مؤسسات الشباب بولاية البويرة. اكد بلخضر انه “من الضروري لهؤلاء الشركاء، رفع وتيرة تحسيس و تربية المجتمع خاصة النشء، و ذلك من اجل العمل على بناء جزائر جديدة في ظل الوحدة و التلاحم الاجتماعي”.

مبرزا ان “الجزائر تواجه اليوم تحديات امنية و اقتصادية و اجتماعية دبلوماسية. مما يتطلب مشاركتكم الحقيقية على ارض الميدان، من اجل تربية وأخلقة المجتمع من خلال تحسيس الشباب بالأخطار التي قد تأتي من ظواهر الهجرة غير الشرعية وتهديدات الشبكات الاجتماعية التي تنشر مضامين الكراهية والانقسام.

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