مستشار رئيس الجمهورية يزور المجاهد لخضر بورڤعة المتواجد في المستشفى

يرقد مع زوجته منذ 10 أيام بعد إصابتهما بـوباء “كورونا”

أجرى مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، أمس السبت، زيارة معايدة للمجاهد لخضر بورڤعة وحرمه، المتواجدان في المستشفى للعلاج، بعد إصابتهما بـ”فيروس كورونا”.

واستفسر مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، عن الوضع الصحي للقيادي السابق في الولاية التاريخية الرابعة، وحرمه، بحضور أعضاء من الطاقم الطبي المشرف على علاجهما، وأعضاء من أسرة المجاهد.

وفي آخر الزيارة، عبّر مستشار رئيس الجمهورية، عن تمنياته للمجاهد لخضر بورڤعة وحرمه بالشفاء العاجل.

ويرقد المجاهد لخضر بورڤعة، أحد أبرز قادة ورموز الولاية التاريخية الرابعة، في المستشفى منذ نحو 10 أيام، بعد إصابته برفقة زوجته، بوباء “كورونا”.

ويتكفل فريق طبي متخصص بالمجاهد لخضر بورڤعة، البالغ من العمر 87 سنة، وحرمه، اللذان أدخلا منذ حوالي عشرة أيام إلى مستشفى الأمن الوطني بالعاصمة، والمعروف باسم “لي غليسين”.